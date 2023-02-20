«Он посвящает много времени своей игре, поэтому он один из великих». Борг — о Надале
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11-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг отметил упорство 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.
«Раньше мы тренировались по пять-шесть часов в день. На Кубке Лейвера корты открывались в шесть утра, потому что Рафаэль Надаль отрабатывал подачу уже за час до того, как действительно начинал тренироваться.
Я никогда не видел, чтобы игрок проводил так много времени на теннисном корте. Он один из великих, потому что посвящает так много времени своей игре. Это невероятно», — приводит слова Борга Tennis World USA.
Рафаэль Надаль пропускает текущие турниры из-за травмы подвздошно-поясничной мышцы. Он получил повреждение во время выступления на Australian Open — 2023.
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