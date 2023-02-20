«Он хочет побить все рекорды». Борг — о Джоковиче

11-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг считает, что у серба Новака Джоковича есть всё, чтобы выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема».
«Джокович в хорошей форме и горит желанием играть. У него впереди ещё три-пять очень хороших теннисных лет. Он хочет побить все рекорды и установить новые. Думаю, он выиграет ещё несколько турниров «Большого шлема». Я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Борга Tennis World USA.
Новак Джокович стал победителем Australian Open — 2023. Этот титул стал для 35-летнего серба 22-м на турнирах «Большого шлема», он сравнялся по этому показателю с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. Также победа в Австралии вернула Джоковичу звание первой ракетки мира.
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