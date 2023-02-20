Анастасия Потапова не сыграет на турнире в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что не выступит на турнире категории WTA-1000, который стартовал в Дубае (ОАЭ), из-за болезни. В первом круге Анастасия должна была сыграть с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

«К большому сожалению, я не смогу выступить сегодня на турнире в Дубае, так как по приезде очень сильно заболела. На протяжении четырёх дней я и моя команда пытались улучшить моё состояние, но становилось только хуже и хуже.

Сейчас все наши силы будут направлены на восстановление, чтобы подготовиться к американской серии», — написала Потапова на своей странице в социальной сети.

Турнир WTA-1000 в Дубае пройдёт с 19 по 25 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2 788 468.