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Новак Джокович сравнялся со Штеффи Граф по количеству недель на первой строчке рейтинга

Новак Джокович сравнялся со Штеффи Граф по количеству недель на первой строчке рейтинга
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проводит 377-ю неделю в качестве первой ракетки мира. Он сравнялся с рекордом немецкой спортсменки Штеффи Граф.

На следующей неделе Джокович обойдёт Граф и станет лидером среди мужчин и женщин по этому показателю. Рекорд представительницы Германии держится с 1997 года.

На своём последнем турнире Australian Open Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах «Большого шлема».

По пути к новому трофею Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом. Победа в Австралии позволила сербу вновь стать первой ракеткой мира, сместив с этой позиции испанца Карлоса Алькараса.

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