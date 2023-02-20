Чесноков считает, что Медведев может стать самым титулованным российским теннисистом

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева на турнире АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). Благодаря этому титулу Медведев опередил Марата Сафина (15) по количеству трофеев, завоёванных на уровне ATP. Лучшим среди россиян является Евгений Кафельников (26), вторым идёт Николай Давыденко (21).

«Медведев сейчас играет здорово, его очень сложно победить. На турнире в Роттердаме он показал, что заслуживает места если не в топ-2 мирового рейтинга, то в топ-4 точно. То, что он обошёл Сафина, это здорово.



Медведеву сейчас 27, он в самом расцвете сил, ему ещё играть и играть. Посмотрите на Новака Джоковича, он в 35 выигрывает турниры «Большого шлема» и находится на первом месте в мире. Конечно, я не могу точно утверждать, что он обязательно побьёт все рекорды наших гениальных игроков, но потенциально, если не будет травм, он может стать самым титулованным теннисистом среди россиян», — приводит слова Чеснокова ТАСС.