Ига Свёнтек оценила стабильность Джессики Пегулы
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек оценила игру своей соперницы по финалу турнира категории WTA-500 в Дохе (Катар) американки Джессики Пегулы (четвёртая ракетка мира). Матч завершился победой Свёнтек со счётом 6:3, 6:0.
«Я очень довольна своим выступлением, но я хочу поздравить Джессику с хорошим выступлением в одиночном разряде, в парном и в целом.
Ты действительно стабильный игрок, всё, что ты делаешь, – это действительно здорово», — приводит слова Свёнтек Tennis Majors.
Благодаря выходу в финал в одиночном разряде Пегула вернулась на третью строчку рейтинга WTA. Кроме того, Джессика стала победительницей турнира в парном разряде, выступая вместе с соотечественницей Кори Гауфф.
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