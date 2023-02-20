Алькарас: это была отличная неделя после четырёх месяцев бездействия

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) высказался о своей победе на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина).
«Это была отличная неделя для меня после четырёх месяцев бездействия. Я начал хорошо играть, но мне ещё нужно было улучшить своё состояние. Потом был подъём, в четвертьфинальном матче с Лайовичем уже казалось, что у меня не было перерыва. Чувствовал себя хорошо физически и морально, отлично играл в теннис. Я извлёк много положительных моментов из этого турнира», — приводит слова Алькараса пресс-служба турнира в Буэнос-Айресе.
Эта победа стала для Алькараса первой с триумфа на US Open. После Открытого чемпионата США он получил травму на «Мастерсе» в Париже и с тех пор восстанавливался от неё, пропустив первый турнир «Большого шлема» в 2023 году в Мельбурне.
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