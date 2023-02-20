Карлос Алькарас высказался о борьбе за звание первой ракетки мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) после победы на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), которая стала для него первой после четырёхмесячного отсутствия из-за травмы, рассказал о потенциальной борьбе за звание первой ракетки мира.
«Впереди меня ждёт хороший сезон. Мне предстоит защитить несколько титулов, меня ждут хорошие турниры, и я надеюсь, что получу от этого удовольствие. Я борюсь за звание первой ракетки с Джоковичем и Циципасом, которые ближе всего ко мне в турнирной таблице, но это не значит, что другие игроки не участвуют в борьбе за лидерство в рейтинге и победу на турнирах «Большого шлема». Есть как минимум семь-восемь игроков, у которых есть уровень, чтобы быть на вершине», — приводит слова Алькараса пресс-служба турнира в Буэнос-Айресе.
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