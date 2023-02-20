Александрова вслед за Потаповой снялась с турнира в Дубае из-за болезни
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не выступит на турнире категории WTA-1000 в Дубае из-за болезни. В основной сетке её заменит представительница США Клэр Лю, которая встретится с американкой Шелби Роджерс в первом круге.
Ранее стало известно, что Анастасия Потапова, также планировавшая сыграть в Дубае, не сможет принять участие в турнире. Причиной тому также стала болезнь.
Российские теннисистки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова уже провели свои первые матчи на соревнованиях в Дубае. Самсонова в самом продолжительном матче сезона одолела испанку Паулу Бадосу. Кудерметова не смогла переиграть украинку Ангелину Калинину.
Турнир WTA-1000 в Дубае пройдёт с 19 по 25 февраля. Общий призовой фонд составляет $ 2 788 468.
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