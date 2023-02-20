Карлос Алькарас рассказал, как относится к популярности

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (вторая ракетка мира) после победы на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), которая стала для него первой после четырёхмесячного отсутствия из-за травмы, рассказал о том, как справляется с популярностью на корте и за его пределами.
«Я стараюсь усердно работать каждый день, на каждой тренировке, чтобы иметь хорошую психологическую устойчивость. Меня окружают люди, которым я доверяю, от моей команды до моей семьи и друзей. Когда я не играю в теннис, я считаю себя обычным парнем, который занимается обычными делами, и это очень помогает мне отстраниться и не чувствовать лишнего давления. Я выхожу на корт, чтобы получать удовольствие, а не бить рекорды или ещё что-то, и я просто работаю над тем, чтобы стать лучше, это моя цель», — приводит слова Алькараса пресс-служба турнира в Буэнос-Айресе.
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