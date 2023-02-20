Президент АТР: три поколения борются за титулы в теннисе

Президент ATP Андреа Гауденци порассуждал на тему смены поколений в мужском теннисе.

«Я действительно считаю, что теннис — фантастическая игра. Как известно, мы переживали разные поколения от Виласа, Борга, Макинроя, Виландера, Беккера до Агасси и Сампраса. Все говорили, что будет большой разрыв после Агасси и Сампраса, которые были очень, очень популярны в 90-х, когда я играл. Затем мы знакомимся с Рафой, Роджером и Новаком, которые бьют все рекорды. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил, что кто-то сможет выиграть больше турниров «Большого шлема», чем Сампрас (14. — Прим. ред.), а за последние 15 лет у нас есть три игрока, превзошедших это достижение.



Я думаю, что мы находимся в отличном положении, потому что у нас есть старое поколение, Рафа и Новак все еще играют, и новое поколение, которое мы называем NextGen, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Хольгер Руне. Я думаю, у нас также есть прекрасное «серединное» поколение: Оже-Альяссим, Медведев, Циципас. Все эти ребята являются большими личностями. Я думаю, что лучше и быть не может, потому что три поколения, очевидно, борются за самые важные титулы в теннисе», — приводит слова Гауденци ge.globo.com.