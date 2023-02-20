«Эти парни не сделали ничего плохого». Глава ATP высказался о призывах отстранить россиян

Глава ATP Андреа Гауденци развёрнуто высказался о решении организации допускать россиян до международных турниров.

«Я считаю, что мы вполне соответствуем рекомендациям МОК. Наши игроки не могут выступать в командных соревнованиях под своими флагами, как в других видах спорта. Но есть виды спорта, которые запрещают участие для отдельных спортсменов. Если говорить в целом, мы не верим в коллективную вину. Эти парни не сделали ничего плохого. Они играли в теннис всю свою жизнь. Мы считаем, что справедливо будет предоставить им те же самые возможности. Они должны иметь возможность соревноваться, иметь право голоса, высказывать своё мнение.

Мы все помним послание Рублёва на камере. Это важное сообщение. Мы хотим, чтобы эти теннисисты играли, чтобы они могли выражать свои чувства, даже для того, чтобы достучаться до своего народа, своей страны. Чтобы показать свою версию истории. Говоря в целом, мы за справедливость и свободу, и, очевидно, против военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), и мы будем продолжать бороться за эти принципы», — приводит слова Гауденци Globo.com.