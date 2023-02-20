Александр Бублик вышел во 2-й круг турнира в Марселе, прервав серию из 10 поражений подряд

50-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Таким образом Бублик прервал серию из 10 поражений подряд.

В матче первого круга Марселя Бублик со счётом 5:7, 6:4, 6:3 обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича. Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Бублик 18 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Краиновича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде Бублик сразится с победителем матча Грегуар Баррер (Франция) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, 8).

Общий призовой фонд турнира в Марселе составил € 707 510. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.