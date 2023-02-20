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Александр Бублик вышел во 2-й круг турнира в Марселе, прервав серию из 10 поражений подряд

Александр Бублик вышел во 2-й круг турнира в Марселе, прервав серию из 10 поражений подряд
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50-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). Таким образом Бублик прервал серию из 10 поражений подряд.

В матче первого круга Марселя Бублик со счётом 5:7, 6:4, 6:3 обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича. Встреча продлилась 2 часа 10 минут. Бублик 18 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Краиновича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде Бублик сразится с победителем матча Грегуар Баррер (Франция) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, 8).

Общий призовой фонд турнира в Марселе составил € 707 510. Его действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.

Марсель. 1-й круг
20 февраля 2023, понедельник. 18:10 МСК
Александр Бублик
50
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 4
         
Филип Краинович
67
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
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