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Энди Маррей пробился во второй круг турнира в Дохе, где сразится с Александром Зверевым

Энди Маррей пробился во второй круг турнира в Дохе, где сразится с Александром Зверевым
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля.

На старте Маррей (WC) одолел итальянца Лоренцо Сонего со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Отметим, что перед тай-брейком Энди ушёл с трёх матчболов, а на самом тай-брейке — с двух мини-брейков.

Встреча Маррея с Сонего продлилась 2 часа 33 минуты. Энди один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего восемь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Во втором раунде Маррей сразится с олимпийским чемпионом 2021 года, немцем Александром Зверевым (4).

Доха (м). 1-й круг
20 февраля 2023, понедельник. 18:20 МСК
Лоренцо Сонего
71
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 6 4
4 		6 7 7
         
Энди Маррей
70
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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