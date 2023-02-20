Энди Маррей пробился во второй круг турнира в Дохе, где сразится с Александром Зверевым

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля.
На старте Маррей (WC) одолел итальянца Лоренцо Сонего со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Отметим, что перед тай-брейком Энди ушёл с трёх матчболов, а на самом тай-брейке — с двух мини-брейков.
Встреча Маррея с Сонего продлилась 2 часа 33 минуты. Энди один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Сонего восемь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Во втором раунде Маррей сразится с олимпийским чемпионом 2021 года, немцем Александром Зверевым (4).
- 20 февраля 2023
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