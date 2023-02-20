Определился первый соперник Даниила Медведева на старте турнира в Дохе
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Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев узнал, с кем сыграет на старте турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), который продлится до 25 февраля.
В матче второго круга третий сеяный Медведев сразится с представителем Великобритании Лиамом Броэди (Q).
В первом круге Броэди со счётом 6:0, 4:6, 7:6 (7:2) обыграл представителя Украины Алексея Крутых (Q). Встреча продлилась 2 часа 30 минут. Броэди четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 17. На счету Крутых пять эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Отметим, что на прошлой неделе Медведев завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
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