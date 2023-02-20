Энди Маррей высказался о предстоящем матче с Александром Зверевым в Дохе

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей поделился мыслями о предстоящем матче с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым во втором круге турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

«Разумеется, он один из лучших игроков в мире. В прошлом году он серьёзно травмировался и только возвращается в тур. Сейчас он будет прибавлять каждую неделю. Он пока не вернулся на уровень, на котором был в середине прошлого года, но восстановление после таких травм требует времени. Впереди ещё один прекрасный матч, надеюсь, что я продолжу в том же духе», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

На старте турнира Маррей (WC) одолел итальянца Лоренцо Сонего со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).