Азаренко прокомментировала победу над Павлюченковой на турнире в Дубае
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о победе над российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Белоруска выиграла со счётом 6:3, 7:5.
«Конечно, я рада победе. Чувствовала, что у меня сегодня слишком нестабильная игра. Но я чувствую, что играю хорошо. Я также чувствовала себя в Дохе. Проиграла Белинде Бенчич, но она превосходная соперница, которая уверена в себе и энергична.
Из игры с Павлюченковой можно извлечь множество положительных моментов, но было и то, что меня разочаровало. Я должна была совладать с нестабильностью и найти выход. Сезон длинный. Надеюсь, что смогу поиграть немного больше в этом году», — приводит слова Азаренко Khaleej Times.
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