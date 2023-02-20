Азаренко прокомментировала победу над Павлюченковой на турнире в Дубае

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о победе над российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Белоруска выиграла со счётом 6:3, 7:5.



«Конечно, я рада победе. Чувствовала, что у меня сегодня слишком нестабильная игра. Но я чувствую, что играю хорошо. Я также чувствовала себя в Дохе. Проиграла Белинде Бенчич, но она превосходная соперница, которая уверена в себе и энергична.



Из игры с Павлюченковой можно извлечь множество положительных моментов, но было и то, что меня разочаровало. Я должна была совладать с нестабильностью и найти выход. Сезон длинный. Надеюсь, что смогу поиграть немного больше в этом году», — приводит слова Азаренко Khaleej Times.

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