«Не лезьте не в своё дело». Азаренко — о вопросах про завершение карьеры

33-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о вопросах про завершение профессиональной карьеры.



«У теннисистов постарше часто спрашивают о завершении карьеры. И как только они уходят, все такие: «Мы по ним скучаем». Давайте не будем тратить время на разговоры о завершении карьеры до того, как спортсмен объявит об этом. Люди дадут вам знать, когда придёт время. Я вижу комментарии по поводу возраста постоянно, поэтому просто прошу — не лезьте не в своё дело. Когда человек будет готов, он так или иначе об этом объявит, и для кого-то это радостное событие, а для кого-то, возможно, нет. Позвольте людям самим решать. Вот мое мнение», — приводит слова Азаренко Khaleej Times.

Ранее Азаренко вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором сразится с представительницей США Амандой Анисимовой.