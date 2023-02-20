Фото: полугодовалый сын Александра Бублика наблюдает за игрой отца по телевизору

50-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал в социальных сетях милое фото. На нём его полугодовалый сын Василий наблюдает по телевизору за игрой Александра. Бублик оставил под фото эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Александра Бублика
Ранее Бублик пробился во второй круг турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция), прервав серию из 10 поражений подряд. В матче первого круга Марселя Бублик со счётом 5:7, 6:4, 6:3 обыграл представителя Сербии Филипа Краиновича. Встреча продлилась 2 часа 10 минут.
В следующем раунде Бублик сразится с победителем матча Грегуар Баррер (Франция) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, 8).
Василий Бублик родился 16 августа 2022 года. Имя супруги Александр не раскрывает.
В прошлом сезоне Бублик завоевал свой первый титул на уровне ATP. Он выиграл турнир категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
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