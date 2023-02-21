«Теперь чувствую, что могу играть свободно». Зверев — о восстановлении после травмы

Немецкий теннисист Александр Зверев перед стартом турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар) заявил, что полностью восстановился от травмы, полученной в полуфинале «Ролан Гаррос» в июне 2022 года, и готов снова наслаждаться теннисом. Зверев планировал вернуться на корт в сентябре, но оставался вне игры до декабря из-за осложнений в виде отёка кости.
«Я больше не думаю об этом. Несколько недель назад я всё ещё получал сигналы от своей ноги, но я двигался в нужном направлении и теперь чувствую, что могу играть довольно свободно.
Я чувствовал это в Роттердаме. Я думал, что играл в Роттердаме намного лучше, чем в предыдущие недели, даже несмотря на то, что проиграл во втором раунде.
Я с нетерпением жду следующих нескольких недель и надеюсь, что ситуация по-прежнему будет улучшаться.
Перерыв из-за отёка? Я собрал чемоданы и отправился в отпуск. Я не проходил никакой реабилитации. Это мне очень помогло, потому что моя нога действительно просто нуждалась в отдыхе. После операции я слишком сильно хотел вернуться и, возможно, перестарался.
Теперь это в прошлом, и, надеюсь, я смогу двигаться вперёд без каких-либо проблем», — приводит слова Зверева Reuters.
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