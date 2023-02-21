Арина Соболенко рассказала о желании стать первой ракеткой мира

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о преодолении проблем в прошлом сезоне и желании подняться на вершину рейтинга WTA.

«После Майами в прошлом году было очень тяжело (Соболенко проиграла на старте турнира. — Прим. ред.). Это была не я, я не была Ариной, а была депрессивной маленькой девочкой.

В прошлом году я думала, что никогда не смогу выиграть трофей «Большого шлема». Это был действительно тяжёлый период для меня. Но я счастлива, что прошла через это. Когда я решила проблемы с подачей, я поняла, что, вероятно, смогу пройти через всё, что происходит в моей жизни.

Первое место в рейтинге? Я бы сказала, что это моя главная цель. Я очень этого хочу. У Свёнтек всё получается, она двигается лучше, чем кто-либо другой, она крутая, и это будет очень тяжело, и именно поэтому я действительно хочу добиться этого. Потому что это кажется невозможным, но я хочу сделать это возможным», — приводит слова Соболенко Arab News.