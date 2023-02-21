Арина Соболенко рассказала о желании стать первой ракеткой мира

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о преодолении проблем в прошлом сезоне и желании подняться на вершину рейтинга WTA.
«После Майами в прошлом году было очень тяжело (Соболенко проиграла на старте турнира. — Прим. ред.). Это была не я, я не была Ариной, а была депрессивной маленькой девочкой.
В прошлом году я думала, что никогда не смогу выиграть трофей «Большого шлема». Это был действительно тяжёлый период для меня. Но я счастлива, что прошла через это. Когда я решила проблемы с подачей, я поняла, что, вероятно, смогу пройти через всё, что происходит в моей жизни.
Первое место в рейтинге? Я бы сказала, что это моя главная цель. Я очень этого хочу. У Свёнтек всё получается, она двигается лучше, чем кто-либо другой, она крутая, и это будет очень тяжело, и именно поэтому я действительно хочу добиться этого. Потому что это кажется невозможным, но я хочу сделать это возможным», — приводит слова Соболенко Arab News.
- 21 февраля 2023
-
12:17
-
11:56
-
10:41
-
09:36
- 20 февраля 2023
-
23:59
-
23:57
-
23:46
-
23:44
-
23:33
-
21:57
-
21:51
-
21:22
-
20:57
-
20:41
-
18:54
-
18:30
-
16:41
-
16:32
-
15:54
-
15:45
-
14:51
-
14:34
-
14:14
-
14:04
-
13:37
-
12:49
-
12:15
-
12:01
-
11:42
-
11:15
-
11:14
-
11:02
-
10:22
-
10:13
-
10:00