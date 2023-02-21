Соболенко: хочу снова ощутить чувство победы на «Большом шлеме»

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей мотивации после завоевания дебютного титула на турнире «Большого шлема».
«Победа похожа на наркотик. Потому что ты выигрываешь и хочешь большего, особенно крупных титулов, ты испытываешь желание снова это почувствовать.
Я просто хочу продолжать совершенствоваться, хочу быть сильным человеком, более жёстким соперником.
Я просто хочу снова ощутить это, снова ощутить это чувство победы на турнире «Большого шлема». Это было действительно потрясающе. Смысл в том, что стать чемпионом – это здорово, это действительно потрясающе и все очень счастливы, но этого уже нет. Ты должен продолжать работать, ты должен продолжать доказывать себе, всем, что ты на своём месте», — приводит слова Соболенко Arab News.
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