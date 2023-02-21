Дарья Касаткина проиграла на старте турнира в Дубае, не реализовав четыре матчбола

Российская теннисистка Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой (30-е место в рейтинге) на старте турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Касаткина получила седьмой номер посева на турнире и начинала со второго круга.

Матч второго круга продолжался 2 часа 34 минуты и завершился победой чешской теннисистки в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 7:5. В третьем сете Касаткина не реализовала четыре матчбола на своей подаче при счёте 5:4.

Касаткина совершила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть из 14 заработанных брейк-пойнтов (43%). На счету Крейчиковой три эйса, восемь двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 (50%).

В следующем круге Крейчикова сыграет с победителем матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Петра Квитова (Чехия).