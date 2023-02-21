Самсонова вышла в третий круг турнира в Дубае из-за неявки соперницы

Российская теннисистка Людмила Самсонова (13-е место в рейтинге WTA) вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) из-за неявки соперницы. Самсонова должна была сыграть с китаянкой Чжэн Циньвэнь (24-е место в рейтинге).

Людмила Самсонова и Чжэн Циньвэнь ранее встречались три раза, счёт личных встреч — 2:1 в пользу россиянки.

В следующем круге Людмила может встретиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, если та обыграет представительницу Канады Лейлу Фернандес.

Турнир WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) проходит с с 19 по 25 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является теннисистка из Латвии Елена Остапенко, обыгравшая в финале россиянку Веронику Кудерметову (6:0, 6:4).