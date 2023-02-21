Чесноков: Медведев может проиграть первый матч в Дохе

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что Даниил Медведев может проиграть первый матч на турнире категории АТР-250 в Дохе (Катар).
«В Дохе у Медведева могут возникнуть некоторые сложности. В Роттердаме была зима, играли в зале, а в Дохе жара и лето, сложно сказать, насколько он сможет перестроиться. Даниил может проиграть на старте, это совершенно неважно, так как уже ни у кого не вызывает сомнений, что он игрок топ-10. Если проиграет, ничего страшного не случится; после такого турнира, где он показал, что обладает колоссальными игровыми возможностями, может себе позволить.
Ему в любом случае нужно почувствовать пространство, мячи, жару. Это поможет лучше подготовиться к турнирам американской серии. Но я думаю, что он всё-таки выиграет в первом матче», — приводит слова Чеснокова ТАСС.
Медведев проведёт первый матч на турнире 22 февраля, его соперником станет британец Лиам Броэди.
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