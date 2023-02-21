Определился первый соперник Андрея Рублёва на старте турнира в Дохе
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Голландский теннисист Таллон Грикспор (40-я ракетка мира) обыграл француза Кентена Алиса (64-я ракетка мира) в первом круге турнира категории ATP-250 в Дохе. Во втором круге голландец встретится с первым сеяным турнира россиянином Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира).
Таллон Грикспор одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 2 часа 17 минут. На счету Кентена Алиса 22 эйса, одна двойная ошибка, один реализованный брейк-пойнт из двух. Таллон Грикспор 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 1 377 025. Действующим победителем является испанец Роберто Баутиста-Агут.
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