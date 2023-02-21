Чесноков: женский теннис в России не стагнирует, а на Касаткину все лезут, много критики

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о развитии женского тенниса в России.

«Большой трагедии нет в проигрыше Касаткиной. Сейчас у неё время, когда она должна доказывать свой высокий уровень. Сейчас все на неё лезут, очень много мнений, надежд и критики. Ей нужно успокоиться и принять шум вокруг себя как повседневное событие. Возможно, дело именно в давлении извне и внутри Дарьи. Но сезон только начался, посмотрим, как она будет чувствовать себя дальше. Смена тренера тоже может повлиять на её результаты и внутреннее состояние. Нужно дать ей время, она справится.

Если говорить про российский женский теннис, то я не согласен, что мы сейчас стагнируем. У нас очень хороший юниорский теннис, где развиваются две суперзвезды. Андреева и Корнеева точно будут в первой десятке мира. У нас очень хорошее будущее в женском теннисе, а сейчас у наших девушек период нестабильности, который точно пройдёт», — приводит слова Чеснокова Sport24.