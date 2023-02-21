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Зверев: Джокович полностью доминировал в теннисе последние 10-12 лет

Зверев: Джокович полностью доминировал в теннисе последние 10-12 лет
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Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мыслями о 22-кратном победителе турниров «Большого шлема» сербе Новаке Джоковиче.

«Джокович полностью доминировал в теннисе последние 10-12 лет. Есть причина, по которой он постоянно был на вершине этого вида спорта и среди мужчин, и среди женщин. Он собирается побить рекорд Штеффи: как немцу мне нравилось, что у неё был этот рекорд, но нужно поздравить Новака. Я уверен, что он побьёт больше рекордов, правда. Я не знаю, останется ли что-то после него, но если всё же останется, попробую побить эти рекорды», — приводит слова Зверева Punto de Break.

На следующей неделе Джокович обойдёт Штеффи Граф и станет лидером среди мужчин и женщин по количеству недель, проведённых на первой строчке рейтинга. Рекорд представительницы Германии держится с 1997 года.

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