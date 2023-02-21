«Меня это не удивляет». Андрей Рублёв высказался о новом рекорде Новака Джоковича

Российский теннисист Андрей Рублёв (пятая ракетка мира) высказался о новом рекорде, который поставил 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.

«В принципе возможно, что в возрасте 35 лет он всё ещё может быть лучшим игроком мира и бить рекорды. Если вы делаете всё правильно, то сможете выступать на самом высоком уровне. Возраст неважен. Меня это не удивляет», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Напомним, на следующей неделе Джокович обойдёт Штеффи Граф и станет лидером среди мужчин и женщин по количеству недель на первой строчке рейтинга (377). Рекорд представительницы Германии держится с 1997 года.

На своём последнем турнире Australian Open Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира Циципаса.