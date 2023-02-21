Видеообзор волевой победы Виктории Азаренко во втором круге турнира в Дубае
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-я ракетка мира) одержала победу во втором круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). Белоруска обыграла американку Аманду Анисимову (35-я ракетка мира).
Азаренко одержала волевую победу со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.
Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на канале WTA.
Дубай (ж). 2-й круг
21 февраля 2023, вторник. 12:35 МСК
35
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
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|6
|7 7
14
Виктория Азаренко
В. Азаренко
В третьем круге Виктория Азаренко встретится с американкой Мэдисон Кис, которая, в свою очередь, победила француженку Каролин Гарсию. Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Елена Остапенко.
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