Видеообзор волевой победы Виктории Азаренко во втором круге турнира в Дубае

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-я ракетка мира) одержала победу во втором круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). Белоруска обыграла американку Аманду Анисимову (35-я ракетка мира).

Азаренко одержала волевую победу со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на канале WTA.

В третьем круге Виктория Азаренко встретится с американкой Мэдисон Кис, которая, в свою очередь, победила француженку Каролин Гарсию. Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Елена Остапенко.