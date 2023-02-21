Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор волевой победы Виктории Азаренко во втором круге турнира в Дубае

Видеообзор волевой победы Виктории Азаренко во втором круге турнира в Дубае
Комментарии

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14-я ракетка мира) одержала победу во втором круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). Белоруска обыграла американку Аманду Анисимову (35-я ракетка мира).

Азаренко одержала волевую победу со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на канале WTA.

Дубай (ж). 2-й круг
21 февраля 2023, вторник. 12:35 МСК
Аманда Анисимова
35
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 5
4 		6 7 7
         
Виктория Азаренко
14
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

В третьем круге Виктория Азаренко встретится с американкой Мэдисон Кис, которая, в свою очередь, победила француженку Каролин Гарсию. Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Елена Остапенко.

«Победа на «Шлеме» уже в прошлом». Соболенко вернулась с «баранкой» после триумфа на АО «Победа на «Шлеме» уже в прошлом». Соболенко вернулась с «баранкой» после триумфа на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023