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Ига Свёнтек стартовала с уверенной победы на турнире в Дубае

Ига Свёнтек стартовала с уверенной победы на турнире в Дубае
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Первая ракетка мира польска теннисистка Ига Свёнтек уверенно стартовала на турнире категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ), победив канадку Лейлу Фернандес (37-я ракетка мира).

Ига Свёнтек одержала увернную победу со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Лейла Фернандес не сделала ни одной подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала один из трёх заработанных брейк-пойнтов. На счету Иги Свёнтек пять эйсов и одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи возможных.

В следующем круге Ига Свёнтек встретится с представительницей России Людмилой Самсоновой. Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Елена Остапенко.

Дубай (ж). 2-й круг
21 февраля 2023, вторник. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Лейла Фернандес
37
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
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