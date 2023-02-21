Ига Свёнтек стартовала с уверенной победы на турнире в Дубае

Первая ракетка мира польска теннисистка Ига Свёнтек уверенно стартовала на турнире категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ), победив канадку Лейлу Фернандес (37-я ракетка мира).
Ига Свёнтек одержала увернную победу со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. Лейла Фернандес не сделала ни одной подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала один из трёх заработанных брейк-пойнтов. На счету Иги Свёнтек пять эйсов и одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи возможных.
В следующем круге Ига Свёнтек встретится с представительницей России Людмилой Самсоновой. Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Елена Остапенко.
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