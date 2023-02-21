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Елена Рыбакина вышла в 3-й круг турнира в Дубае, где сыграет с Гауфф

Елена Рыбакина вышла в 3-й круг турнира в Дубае, где сыграет с Гауфф
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина переиграла представительницу Чехии Мари Боузкову на турнире категории WTA-1000 в Дубае. Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

Рыбакина оказалась сильнее своей соперницы со счётом 7:5, 6:4. Казахстанка выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Мари Боузковой ни одного эйса, две ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Елена Рыбакина встретится с представительницей США Кори Гауфф, которая одолела белоруску Александру Саснович.

Турнир WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) проходит с 19 по 25 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является теннисистка из Латвии Елена Остапенко, обыгравшая в финале россиянку Веронику Кудерметову (6:0, 6:4).

Дубай (ж). 2-й круг
21 февраля 2023, вторник. 19:20 МСК
Елена Рыбакина
10
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Мари Боузкова
26
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
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