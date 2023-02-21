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Кори Гауфф прошла в третий круг турнира в Дубае, повесив «баранку» Александре Саснович

Кори Гауфф прошла в третий круг турнира в Дубае, повесив «баранку» Александре Саснович
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Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ), победив белоруску Александру Саснович (43-я ракетка мира).

Кори Гауфф одержала уверенную победу со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Александра Саснович сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из пяти заработанных брейк-пойнтов. На счету Кори Гауфф два эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 возможных.

В следующем круге Кори Гауфф встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Мари Боузкова (Чехия). Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Елена Остапенко.

Дубай (ж). 2-й круг
21 февраля 2023, вторник. 19:40 МСК
Александра Саснович
43
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4  
6 		6  
         
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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