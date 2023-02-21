Кори Гауфф прошла в третий круг турнира в Дубае, повесив «баранку» Александре Саснович

Шестая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ), победив белоруску Александру Саснович (43-я ракетка мира).
Кори Гауфф одержала уверенную победу со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Александра Саснович сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из пяти заработанных брейк-пойнтов. На счету Кори Гауфф два эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 возможных.
В следующем круге Кори Гауфф встретится с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Мари Боузкова (Чехия). Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Елена Остапенко.
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