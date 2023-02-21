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Ига Свёнтек — о выходе в третий круг турнира в Дубае: это было не так просто

Ига Свёнтек — о выходе в третий круг турнира в Дубае: это было не так просто
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в третий круг на турнире категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). Полька обыграла канадку Лейлу Фернандес (37-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:1.

«Конечно, это было не так просто. Это было намного сложнее, чем кажется, глядя на счёт. Во втором сете мне нужно было повысить уровень. У меня было не так много времени, чтобы привыкнуть к этим условиям, но я просто счастлива, что могу показывать солидный теннис», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

В следующем круге Ига Свёнтек встретится с представительницей России Людмилой Самсоновой. Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Елена Остапенко.

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Теги Теннис WTA Ига Свёнтек •••

Заглавное фото: GETTY IMAGES

Источник: WTA

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