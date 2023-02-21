Новак Джокович проведёт пресс-конференцию, где раскроет подробности травмы ноги

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович проведёт специальную пресс-конференцию в Белграде, где расскажет о подробностях травмы. У Джоковича был трёхсантиметровый надрыв подколенного сухожилия на левой ноге.

Ранее сообщалось, что игрок планирует прислать приглашения участникам мероприятия.

«Я решил провести пресс-конференцию. Мы с моей PR-командой уже обо всём договорились, приглашение придёт через несколько дней», — приводит слова Джоковича Sportal.rs.

Затем стало известно, что пресс-конференция состоится в среду, 22 февраля, и начнётся в 13:00 по местному времени. Джокович пообещал ответить на все вопросы о травме.

На своём последнем турнире Australian Open Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) обыграл четвёртую ракетку мира Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах «Большого шлема».