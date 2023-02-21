Первая ракетка мира Ига Свёнтек рассказала, кто из теннисистов её вдохновляет

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, кто из теннисистов её вдохновляет.

«Я бы сказала, что больше всех в туре меня вдохновляет Рафаэль Надаль, потому что он никогда не сдаётся. Он может выигрывать матчи, даже если все думают, что он проиграет. Он всегда развивается. Несмотря на то что он величайший в мире, он всегда что-то меняет и пытается улучшить», — приводит слова Свёнтек Sportskeeda.

По ходу этого сезона 21-летняя Ига Свёнтек успела завоевать титул в одиночном разряде. Она выиграла турнир категории WTA-500 в Дохе (Катар), в финале одолев американку Джессику Пегулу (четвёртая ракетка мира) со счётом 6:3, 6:0. Отметим, что полька защитила звание чемпионки турнира.