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35-летняя Мария Шарапова рассказала, как ей удаётся держать себя в форме

35-летняя Мария Шарапова рассказала, как ей удаётся держать себя в форме
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова рассказала, как ей удаётся держать себя в форме.

«Как я держу себя в форме? Если есть шницель, бургер, картофель фри и, возможно, коктейль, то вы не сможете быть в форме», — поделилась Шарапова на своей странице в социальной сети.

За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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