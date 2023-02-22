Роберто Баутиста-Агут успешно начал защиту титула турнира в Дохе

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (28-я ракетка мира) обыграл венгра Мартона Фучовича (78-я ракетка мира) в первом круге турнира категории ATP-250 в Дохе. Испанец является действующим победителем турнира.
Роберто Баутиста-Агут одержал победу со счётом 7:6 (9:7), 5:7, 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 10 минут. На счету Мартона Фучовича шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми. Роберто Баутиста-Агут три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16.
В следующем круге Баутиста-Агут встретится с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, который, в свою очередь, обыграл испанца Фернандо Вердаско. Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 1 377 025.
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