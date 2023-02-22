Экс-первая ракетка мира в паре Саня Мирза завершила карьеру
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Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, индийская теннисистка Саня Мирза провела последний матч в карьере. Ранее спортсменка заявляла, что турнир категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), станет последним в её карьере.
Накануне Мирза в паре с американкой Мэдисон Кис уступили россиянкам Веронике Кудерметовой и Людмиле Самсоновой в первом круге турнира в двух сетах со счётом 4:6, 0:6.
Во втором круге Кудерметова и Самсонова встретятся с парой Джулиана Олмос (Мексика)/Чжан Шуай (Китай). Турнир в Дубае продлится до 25 февраля.
Мирза — победительница шести турниров «Большого шлема» (выиграла три в женском парном разряде и три — в миксте). За карьеру она завоевала 44 титула WTA (один — в одиночном разряде).
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