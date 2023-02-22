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Ольховский: думаю, Медведев успел восстановиться после Роттердама и хорошо выступит в Дохе

Ольховский: думаю, Медведев успел восстановиться после Роттердама и хорошо выступит в Дохе
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский выразил мнение, что Даниил Медведев имел достаточно времени на восстановление перед турниром категории ATP-250 в Дохе (катар) и сможет выступить так же успешно, как в Роттердаме, где завоевал титул.

«Я думаю, что он успел восстановиться. На открытых кортах уже много матчей было сыграно в этом году, плюс он много тренировок проводит именно на воздухе. Не думаю, что у него будут проблемы при переходе из зала. У него было достаточно времени на восстановление, в Дохе он может сыграть так же удачно, как в Роттердаме», — приводит слова Ольховского ТАСС.

19 февраля Медведев стал победителем турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Сегодня, 22 февраля, он сыграет на турнире в Дохе против британца Лиама Броэди.

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