Елена Рыбакина снялась с турнира в Дубае. Корри Гауфф вышла в четвертьфинал
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10-я ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана снялась с турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ).
Рыбакина не продолжит выступление на турнире ни в одиночном, ни в парном разрядах из-за травмы поясницы, сообщает пресс-служба WTA.
В матче третьего круга одиночного разряда Рыбакина должна была сыграть с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.
В матче второго круга парного разряда Рыбакина должны была в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой встретиться с Моникой Никулеску (Румыния) и Кимберли Циммерманн (Бельгия).
Турнир категории WTA-1000 проходит в Дубае (ОАЭ) с 19 по 25 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2 788 468. Действующей победительницей турнира является Елена Остапенко (Латвия).
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