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Самсонова выиграла лишь один гейм в матче третьего круга турнира в Дубае против Свёнтек

Самсонова выиграла лишь один гейм в матче третьего круга турнира в Дубае против Свёнтек
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (13-я ракетка мира) с разгромным счётом уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши в третьем круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ).

По ходу матча, который продолжался 1 час и 15 минут, россиянка смогла выиграть всего один гейм. Встреча закончилась победой Свёнтек со счётом 6:1, 6:0.

На счету Самсоновой пять эйсов, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта. Свёнтек два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из десяти заработанных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира Свёнтек сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая занимает 18-е место в рейтинге WTA. Напомним, на прошлой неделе Ига стала чемпионкой турнира в Дохе, проиграв за три матча всего пять геймов.

Дубай (ж). 3-й круг
22 февраля 2023, среда. 14:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Людмила Самсонова
13
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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