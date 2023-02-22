Самсонова выиграла лишь один гейм в матче третьего круга турнира в Дубае против Свёнтек

Российская теннисистка Людмила Самсонова (13-я ракетка мира) с разгромным счётом уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши в третьем круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ).
По ходу матча, который продолжался 1 час и 15 минут, россиянка смогла выиграть всего один гейм. Встреча закончилась победой Свёнтек со счётом 6:1, 6:0.
На счету Самсоновой пять эйсов, две ошибки на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта. Свёнтек два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из десяти заработанных брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира Свёнтек сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая занимает 18-е место в рейтинге WTA. Напомним, на прошлой неделе Ига стала чемпионкой турнира в Дохе, проиграв за три матча всего пять геймов.
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