Феликс Оже-Альяссим не без проблем прошёл в четвертьфинал турнира в Дохе
Поделиться
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (девятая ракетка мира) обыграл австралийца Джэйсона Каблера (74-я ракетка мира) во втором круге турнира категории ATP-250 в Дохе.
Феликс Оже-Альяссим одержал волевую победу со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Джэйсона Каблера четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Феликс Оже-Альяссим 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных.
В следующем круге Оже-Альяссим встретится с победителем пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Квон Сон У (Южная Корея). Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 1 377 025.
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
17:12
-
17:02
-
16:10
-
15:54
-
15:13
-
13:04
-
10:58
-
09:33
-
00:46
-
00:26
-
00:03
- 21 февраля 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:10
-
22:07
-
21:05
-
20:57
-
19:29
-
18:33
-
18:14
-
18:03
-
17:54
-
17:43
-
17:22
-
17:12
-
17:08
-
17:02
-
16:44
-
15:59
-
13:22
-
13:01
-
12:39
-
12:17
-
11:56
Партнерский контент