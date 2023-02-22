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Феликс Оже-Альяссим не без проблем прошёл в четвертьфинал турнира в Дохе

Феликс Оже-Альяссим не без проблем прошёл в четвертьфинал турнира в Дохе
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (девятая ракетка мира) обыграл австралийца Джэйсона Каблера (74-я ракетка мира) во втором круге турнира категории ATP-250 в Дохе.

Феликс Оже-Альяссим одержал волевую победу со счётом 4:6, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. На счету Джэйсона Каблера четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Феликс Оже-Альяссим 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных.

В следующем круге Оже-Альяссим встретится с победителем пары Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Квон Сон У (Южная Корея). Турнир продлится до 25 февраля. Призовой фонд составил $ 1 377 025.

Доха (м). 2-й круг
22 февраля 2023, среда. 14:45 МСК
Джэйсон Каблер
74
Австралия
Джэйсон Каблер
Д. Каблер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
4 		6 6
         
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
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