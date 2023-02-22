«Мне всё равно». Ига Свёнтек — о желании Арины Соболенко стать первой ракеткой мира

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек отреагировала на слова белоруски Арины Соболенко (вторая ракетка мира), которая заявила об амбициях стать первой в мировом рейтинге.
«Ну, честно говоря, у каждого из нас разные цели. Что касается меня, то я не особо смотрю на то, что делают другие игроки. Я знаю, что есть игроки, которые способны выигрывать турниры, набирать всё больше и больше очков.
Безусловно, Арина находится в хорошей позиции после Открытого чемпионата Австралии. Я просто сосредоточена на своей игре. Мне всё равно», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.
Напомним, ранее Соболенко заявила: «Первое место в рейтинге? Я бы сказала, что это моя главная цель. Я очень этого хочу. У Свёнтек всё получается, она двигается лучше, чем кто-либо другой, она крутая, и это будет очень тяжело, и именно поэтому я действительно хочу добиться этого. Потому что это кажется невозможным, но я хочу сделать это возможным».
- 22 февраля 2023
-
18:20
-
18:06
-
17:32
-
17:21
-
17:12
-
17:02
-
16:10
-
15:54
-
15:13
-
13:04
-
10:58
-
09:33
-
00:46
-
00:26
-
00:03
- 21 февраля 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:10
-
22:07
-
21:05
-
20:57
-
19:29
-
18:33
-
18:14
-
18:03
-
17:54
-
17:43
-
17:22
-
17:12
-
17:08
-
17:02
-
16:44
-
15:59
-
13:22