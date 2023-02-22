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«Мне всё равно». Ига Свёнтек — о желании Арины Соболенко стать первой ракеткой мира

«Мне всё равно». Ига Свёнтек — о желании Арины Соболенко стать первой ракеткой мира
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек отреагировала на слова белоруски Арины Соболенко (вторая ракетка мира), которая заявила об амбициях стать первой в мировом рейтинге.

«Ну, честно говоря, у каждого из нас разные цели. Что касается меня, то я не особо смотрю на то, что делают другие игроки. Я знаю, что есть игроки, которые способны выигрывать турниры, набирать всё больше и больше очков.

Безусловно, Арина находится в хорошей позиции после Открытого чемпионата Австралии. Я просто сосредоточена на своей игре. Мне всё равно», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, ранее Соболенко заявила: «Первое место в рейтинге? Я бы сказала, что это моя главная цель. Я очень этого хочу. У Свёнтек всё получается, она двигается лучше, чем кто-либо другой, она крутая, и это будет очень тяжело, и именно поэтому я действительно хочу добиться этого. Потому что это кажется невозможным, но я хочу сделать это возможным».

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