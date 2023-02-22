Новак Джокович сообщил, что полностью восстановился от травмы и сыграет на турнире в Дубае
Поделиться
22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович сообщил, что восстановился от травмы, полученной на Открытом чемпионате Австралии в начале года.
«Я на 100% восстановился после травмы и приближаюсь к лучшей форме. Я ещё не на уровне, но уже обнадёживает. Вместе с командой приняли решение принять участие на турнире в Дубае. Цели всегда самые высокие», — приводит слова Джоковича Sportklub.
Турнир категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) пройдёт с 27 февраля по 4 марта.
На своём последнем турнире Australian Open Новак Джокович со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в финале обыграл четвёртую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Для Новака этот титул стал 10-м в Мельбурне и 22-м на турнирах «Большого шлема».
Комментарии
- 22 февраля 2023
-
18:20
-
18:06
-
17:32
-
17:21
-
17:12
-
17:02
-
16:10
-
15:54
-
15:13
-
13:04
-
10:58
-
09:33
-
00:46
-
00:26
-
00:03
- 21 февраля 2023
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:10
-
22:07
-
21:05
-
20:57
-
19:29
-
18:33
-
18:14
-
18:03
-
17:54
-
17:43
-
17:22
-
17:12
-
17:08
-
17:02
-
16:44
-
15:59
-
13:22
Партнерский контент