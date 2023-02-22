Новак Джокович ответил на вопрос, примет ли он участие на «Мастерсах» в США

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович ответил на вопрос, примет ли он участие на «Мастерсах» в Майами и Индиан-Уэллсе (США), которые пройдут в марте.
«Я жду ответа сейчас. Это зависит не от меня. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие две недели.
Процесс продолжается, и это всё, что я могу сказать. Имею в виду, что это вещи, которые полностью находятся не под моим контролем. Конечно, я хотел бы сыграть и рад, что получил поддержку от директора турнира. Люди хотят, чтобы я поехал в США, надеюсь, что сторона, которая примет решение, тоже так думает», — приводит слова Джоковича Sportklub.
Напомним, ранее Джокович не мог принимать участия на турнирах в США из-за того, что правительство страны запрещает въезд в страну людям, которые не сделали прививки от коронавируса. Джокович неоднократно заявлял, что не собирается прививаться.
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