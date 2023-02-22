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Видеообзор сокрушительного поражения Людмилы Самсоновой от Иги Свёнтек на турнире в Дубае

Видеообзор сокрушительного поражения Людмилы Самсоновой от Иги Свёнтек на турнире в Дубае
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (13-я ракетка мира) с разгромным счётом уступила первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши в третьем круге турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ).

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с лучшими моментами встречи.

Права на видео принадлежат WTA. Видео доступно на канале WTA.

По ходу матча, который продолжался 1 час и 15 минут, россиянка смогла выиграть всего один гейм. Встреча закончилась победой Свёнтек со счётом 6:1, 6:0. В четвертьфинале турнира Свёнтек сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая занимает 18-е место в рейтинге WTA. Напомним, на прошлой неделе Ига стала чемпионкой турнира в Дохе, проиграв за три матча всего пять геймов.

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