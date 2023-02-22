«Большая честь побить её рекорд». Джокович эмоционально высказался о новом достижении

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал свой новый рекорд. Он сравнялся с рекордом немецкой спортсменки Штеффи Граф по количеству недель в качестве первой ракетки мира.

На следующей неделе Джокович обойдёт Граф и станет лидером среди мужчин и женщин по этому показателю. Рекорд представительницы Германии держится с 1997 года.

«Спасибо за поздравления, я очень горжусь тем, что установил еще один рекорд, на этот раз рекорд Штеффи Граф. Я все в своей жизни подчинил этому виду спорта, мне повезло, что меня окружает отличная команда людей и безоговорочная поддержка моей семьи на этом пути. Я стараюсь всегда напоминать себе, с чего я начал и что для этого потребовалось. На данном этапе моей карьеры я чувствую, что должен прилагать еще больше усилий, чтобы не отставать от молодых соперников. Смена поколений закономерна, спасибо Звереву и Берретини за добрые слова, ценю комплименты соперников. Я всегда старался быть честным с коллегами.

Те, кто играет в теннис на таком уровне, понимают, что для этого нужно. Штеффи — одна из величайших легенд нашего спорта, я восхищаюсь и уважаю её. Для меня большая честь побить её рекорд. Выиграть Уимблдон и стать №1 было моей детской мечтой», — приводит слова Джоковича Sportklub.