Кудерметова и Самсонова в паре без проблем вышли в четвертьфинал турнира в Дубае

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в паре уверенно вышли во четвертьфинал турнира категории WTA-1000, который проходит в Дубае (ОАЭ). Во втором круге турнира они обыграли пару Джулиана Олмос (Мексика)/Чжан Шуай (Китай).

Кудерметова и Самсонова одержали победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. На счету Олмос и Шуай ноль эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта. Кудерметова и Самсонова четырежды подали навылет, допустили одну двойную ошибку, а также реализовали два брейк-пойнта из восьми возможных.

Во четвертьфинале Кудерметова и Самсонова встретятся с парой Лелйа Фернандес (Канада)/Бетани Маттек-Сэндс (США). Турнир продлится до 25 февраля.