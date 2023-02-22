Даниил Медведев — Лиам Броэди: текстовая онлайн-трансляция турнира в Дохе

Сегодня, 22 февраля, чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с британцем Лиамом Броэди за выход во второй круг турнир категории ATP-250 в Дохе (Катар). Поединок пройдёт на центральном корте стадиона «Халифа Интернешнл» и начнётся не ранее 20:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лиам Броэди в первом круге турнира в Дохе.
Единственная предыдущая встреча между ними состоялась, как бы странно это сейчас ни звучало, в первом раунде квалификации челленджера в Бангкоке на открытом харде в самом начале сезона-2016. Тогда 19-летний Медведев победил 21-летнего Броэди со счётом 6:2, 6:3. Оба теннисиста были в четвёртой сотне рейтинга. Лиам, впрочем, и сейчас не очень высоко — 147-й, а его лучшей позицией была 116-я строчка. Даниил же после титула в Роттердаме на прошлой неделе вернулся в топ-8.
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